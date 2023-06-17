وزير الخارجية السعودي: سيتم افتتاح السفارة السعودية في طهران

قضى ثلاثة أشخاص بينهم عسكريان السبت اثر تحطم طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية بجنوب فرنسا، بحسب ما أعلن الجيش والنيابة الإقليمية.
أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحاً بتوقيت الخرطوم، وفيما يلي نص بيان المسهلين المشترك:
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنه بحث اليوم السبت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين، وفق وكالة "روسيا اليوم".