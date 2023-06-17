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عربي و دولي

مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية الايراني والسعودي .. لمتابعة البث المباشر:

2023-06-17 | 10:03
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مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية الايراني والسعودي .. لمتابعة البث المباشر:
مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية الايراني والسعودي .. لمتابعة البث المباشر:


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مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية الايراني والسعودي .. لمتابعة البث المباشر:

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تحت عنوان "تبادل الأسرى".. عمان تستضيف جولة جديدة من المحادثات اليمنية
الرئاسة الفرنسية: ماكرون وولي العهد السعودي أكدا التمسك بأمن الشرقين الأدنى والأوسط

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عبداللهيان بعد لقائه بن فرحان: بحثنا في مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين
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عبداللهيان بعد لقائه بن فرحان: بحثنا في مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنه بحث اليوم السبت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين، وفق وكالة "روسيا اليوم".

15:29

عبداللهيان بعد لقائه بن فرحان: بحثنا في مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين

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