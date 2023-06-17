يحملون 4 جنسيات عربية... هروب 25 "داعشيا" من سجن يخضع للجيش التركي شرقي سوريا

وأفادت المصادر أنه "لم يتسن حتى الآن معرفة وجهة هروبهم، وعلى الأغلب تكون باتجاه الأراضي التركية الملاصقة للمدينة".

وحصلت "سبوتنيك" على أسماء وصور السجناء الهاربين من السجن المذكور، نشرتها قوات "الشرطة العسكرية" التابعة للفصائل المسلحة "التركمانية"، اليوم السبت 17 حزيران، دون معرفة تاريخ وتوقيت هروبهم.

ويأتي هروب السجناء بعد ساعات من مغادرة نحو 40 عائلة من عوائل تنظيم "داعش" الارهابي الذين يحملون الجنسية العراقية بينهم نساء وأطفال، منطقة رأس العين في ريف الحسكة وتل ابيض بريف الرقة الواقعتين تحت سيطرة الجيش التركي، باتجاه داخل الأراضي التركية، عبر المعبر الحدودي في رأس العين.

وأكدت مصادر محلية في ريف الحسكة بأن هؤلاء العوائل تم تسليمهم بعد الدخول إلى الأراضي التركية من قبل القنصلية التركية للحكومة العراقية، بتنسيق مشتركة فيما بينهم.

وتابعت المصادر بأن الفصائل "التركمانية" قامت خلال السنوات الماضية بتوطين عوائل تنظيم "داعش" الارهابي خلال فترات سابقة ضمن منطقة رأس العين في ريف الحسكة وتل ابيض في ريف الرقة، ولا سيما في حيي المحطة والخرابات في مدينة رأس العين التي تمت السيطرة عليها أواخر عام 2019م، ما أدى لتهجير ثلث سكانها من أبناء القبائل العربية والشيشان والسريان والأكراد.