أف.ب: إقلاع أول رحلة طيران تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنه بحث اليوم السبت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين، وفق وكالة "روسيا اليوم".

