إبراهيم رئيسي استقبل فيصل بن فرحان وبحثا في المستجدات الاقليمية والدولية

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران.