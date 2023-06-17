عبداللهيان بعد لقائه بن فرحان: بحثنا في مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنه بحث اليوم السبت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين، وفق وكالة "روسيا اليوم".

