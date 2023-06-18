مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا الاسبوع المقبل بمشاركة أكثر من 60 دولة

يحضر الأسبوع المقبل إلى لندن مسؤولون من أكثر من 60 دولة ومئات قادة الشركات العالميّة الكبرى لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا حسبما أعلنت الحكومة البريطانيّة امس.

وبحسب واكلة الصحافة الفرنسية فانه في افتتاح المؤتمر الذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس يتوجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى المشاركين بالقول خصوصا إنّ "إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا لا تقلّ أهمّية عن استراتيجيّتها العسكريّة" وفقا لبيان أصدره داونينغ ستريت.

وسيشدّد سوناك على أنّ "شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة يجب أن تسير بالتوازي مع رؤية القطاع الخاصّ لمساعدة البلاد على إعادة البناء والتعافي".

كما سيُلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.

وتُشارك منظّمات غير حكوميّة في هذا المؤتمر حول إعادة الإعمار وهو الثاني الذي يُنظّم منذ بداية الحرب بعد مؤتمر عُقد السنة المنصرمة في لوغانو بسويسرا.

ومن بين القادة السياسيّين يُتوقّع حضور رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسيّة كاترين كولونا.