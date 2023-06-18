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عربي و دولي

موسكو: المقترحات الإفريقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا "يصعب جدا تنفيذها"

2023-06-18 | 02:17
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موسكو: المقترحات الإفريقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا &quot;يصعب جدا تنفيذها&quot;
موسكو: المقترحات الإفريقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا "يصعب جدا تنفيذها"

موسكو: المقترحات الإفريقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا "يصعب جدا تنفيذها"

دعا وفد الوساطة الإفريقية امس أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء "الحرب" في أوكرانيا، مقدّما مقترحات اعتبرت موسكو أنه "يصعب جدا تنفيذها"، غداة رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه المبادرة الدبلوماسية الجديدة لوضع حد للنزاع.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي ترأس وفد الوسطاء الأفارقة، في مستهل اجتماع مع بوتين في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) نأمل في أن تنتهي هذه الحرب". وأضاف "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب"، مشددا على أن الدول الإفريقية "تتأثر سلبا" بهذا النزاع.

وبحسب لرامابوزا، يمكن تلخيص مقترحات السلام الإفريقية في نقاط عشر، بما فيها "خفض التصعيد من الجانبين" و"الاعتراف بسيادة" الدول كما تعترف بها الأمم المتحدة وتوفير "ضمانات أمنية" لجميع الأطراف ورفع العراقيل أمام تصدير الحبوب عبر البحر الأسود و"تحرير أسرى الحرب" وإعادة الإعمار.

وفي نهاية الاجتماع قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الخطة الإفريقية "يصعب جدا تنفيذها"، لكنه أضاف رغم ذلك أن "الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بدرسها"، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية

وقد وضم الوفد أربعة رؤساء هم إلى جانب رامابوزا، ماكي سال من السنغال وهاكيندي هيشيليما من زامبيا وغزالي عثماني من جزر القمر التي ترأس الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

والتقى الوفد بوتين في روسيا بعدما أجرى الجمعة، وفق رئاسة جنوب إفريقيا، "محادثات بناءة" مع زيلينسكي في كييف.

وفي وقت سابق قال بوتين "نحن نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية".

وأضاف "نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند إلى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار".

وتابع بوتين "في روسيا، نكنّ احتراما كبيرا لموقف الدول الإفريقية من أجل الحفاظ على الاستقرار (...) وندعم تطلعاتها نحو سياسة سلمية".

وكان الرئيس الأوكراني رفض الجمعة التفاوض مع موسكو منددا بعملية "غش" من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد "واضح أن روسيا تحاول مجددا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية".

وقبل وصول القادة الأفارقة إلى روسيا، أكد بوتين الجمعة أن الهجوم الأوكراني المضاد على الجبهة "لا يملك أي فرصة للنجاح" وأن الدول الغربية ستضطر في النهاية للحوار معه بشروطه، مشددا "سنرى متى سنتحدث إليها وما هي مواضيع البحث".

وإذا كانت موسكو تصر على تأكيد فشل هذا الهجوم، فإن كييف تؤكد أنها حررت حفنة من القرى وحوالى مئة كلم مربع، خصوصا على الجبهة الجنوبية.

ودعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت الى إنتاج مزيد من الدبابات "تلبية لحاجة القوات" المنتشرة في أوكرانيا.

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