اندلاع حريق في عبّارة فلبينية على متنها 120 شخصا

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين في خفر السواحل أن حريقا شب في عبارة فلبينية تقل 120 من الركاب وأفراد الطاقم أثناء إبحارها اليوم .

وأضافت الوكالة أنه جرى إرسال سفينة تابعة لخفر السواحل لإخماد النيران وإنقاذ الأشخاص الذين على متنها.

الى ذلك أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل ألسنة اللهب والدخان الأسود تتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبارة "إسبيرانزا ستار" حيث استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.

ولم يُشاهد أي من الركاب، البالغ عددهم 65 راكبا، وطاقم العبارة البالغ عددهم 55 فردا على متن العبارة المحترقة بناء على الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل.

وكانت الفلبين قد شهدت في آذار الماضي حادثا مشابها تسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بعدما اشتعلت النيران في عبارة كانت في طريقها من زامبوانغا بجزيرة ميندناو (جنوب) إلى جزيرة خولو بإقليم سولو.

والفلبين أرخبيل يضم أكثر من 7 آلاف جزيرة. وتعاني البلاد من رداءة نظام النقل البحري، وكثيرا ما تكون عباراتها محملة بأكثر من طاقتها وعرضة للحوادث.