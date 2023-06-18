بابا الفاتيكان يلتقي مجدداً المصلين بعد إجراء عملية جراحيّة

أقام البابا فرنسيس، بعد خضوعه لعملية جراحية في البطن مطلع الشهر، صلاة التبشير الأحد أمام آلاف المصلين المتجمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، شاكرا المؤمنين على رسائلهم له حين كان في المستشفى.

وخرج البابا فرنسيس (86 عامًا) الجمعة من مستشفى جيميلي في روما بعد عشرة أيام على العملية الجراحية.

وقال متوجها إلى الحشود التي استقبلته بالتصفيق "أود التعبير عن امتناني للمودة والقلق والصداقة"، مؤكدا أن "هذا الدعم الانساني قدم لي مساعدة كبيرة وعزاء كبيرا".

وأعرب الحبر الأعظم مرة جديدة عن "حزن وألم كبيرين" لغرق مركب متداع ليل الثلثاء الأربعاء قبالة سواحل اليونان وعلى متنه مئات المهاجرين، في كارثة أوقعت ما لا يقل عن 78 قتيلا فيما لا يزال العديدون في عداد المفقودين.

وقال "يبدو أن البحر كان هادئا. أجدد صلاتي من أجل الذين فقدوا أرواحهم وأتوسل أن يتم القيام بكل ما أمكن على الدوام لمنع وقوع مآس مماثلة".

كما ندد بـ"الهجوم الوحشي" في أوغندا حيث قتل "جهاديون" على قول السلطات ما لا يقل عن 41 شخصا معظمهم تلامذة ليل الجمعة السبت في مدرسة ثانوية في غرب البلاد.

وظهر البابا الذي يتنقل بصورة متزايدة في كرسي نقال أو مستندا إلى عصا، بصحة جيدة واقفا كالعادة خلف نافذته في القصر البابوي، لكنه قلص أنشطته وألغى جلسة الاستقبال الأسبوعية الأربعاء المقبل.