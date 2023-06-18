السيسي: الأولوية لوقف القتال في السودان وبدء الحوار السلمي

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، وفدا سودانيا بقيادة مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، على صفحة الرئاسة على فيسبوك، إن "السيسي استمع خلال اللقاء، إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، وسبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة".

وأضاف المتحدث أن رئيس الوفد السوداني "أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر"، معرباً عن "تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها"، بحسب البيان.

وأردف البيان قائلا إن "الرئيس السيسي أكد أن مصر كانت، وستظل دائما، سندا وعونا للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، وأن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها"، مؤكداً "قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي، ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه"، بحسب البيان.