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السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

2023-06-18 | 13:17
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السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023، مشيرة إلى أن يوم غد الاثنين هو غرّة ذي الحجّة، الموافق 19 حزيران 2023، على أن يكون يوم الثلاثاء بعد المقبل، يوم "وقفة عرفات".

وحول عيد الأضحى 2023 في السعودية، أكّد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يوما فلكيا، مبيناً أن الهلال سيمكث غدا الأحد في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، ما يعني دخول شهر ذي الحجّة، بحيث يكون الاثنين هو غرّة شهر ذي الحجة، وتكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء بعد القادم (27 حزيران)، وعيد الأضحى يوم الأربعاء.

وأضاف المنيع: "بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق 21 نيسان 2023، وانتهى بيوم السبت الموافق 20 أيار 2023، وعدد أيامه 30، وبدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق 21 أيار 2023، وينتهي بيوم الأحد الموافق 18 حزيران 2023، وعدد أيامه 29 يوما.

وتابع: يبدأ شهر ذي الحجة يوم الاثنين الموافق 19 حزيران 2023، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران 2023، هو يوم عرفة، ويوم الأربعاء الموافق 28 حزيران 2023 هو يوم عيد الأضحى.
 
من جهتها، أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، في بيان، أن "الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر حزيران الجاري، وعليه فان يوم الاربعاء العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1444 هجرية هو أول أيام عيد الاضحى المبارك، الموافق الثامن والعشرين من شهر حزيران  لعام 2023 م".
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