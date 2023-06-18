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إعصارٌ مدمّر يجتاحُ البرازيل: 13 قتيلا وأربعة مفقودين

2023-06-18 | 14:30
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إعصارٌ مدمّر يجتاحُ البرازيل: 13 قتيلا وأربعة مفقودين
إعصارٌ مدمّر يجتاحُ البرازيل: 13 قتيلا وأربعة مفقودين

قتل 13 شخصًا على الأقل في إعصار ضرب يومي الخميس والجمعة أقصى جنوب البرازيل، على ما أعلنت السلطات الأحد.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص آخرين ما زالوا مفقودين، بعدما كانت قد تحدثت عن 10 مفقودين في وقت سابق.

وأشارت وكالة الدفاع المدني في ولاية ريو غراندي ديل سور إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 مع العثور على جثتين في بلدة كارا.

ولفتت وسائل الإعلام المحلية إلى أن أحد الضحايا هو طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر.

ونشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يُظهر اقتحام سيارة لمقبرة بسبب رياح قوية.

وقالت امرأة في بلدة ساو ليبولدو لصحيفة "إستاداو" "وصل مستوى المياه إلى خاصرتنا داخل المنزل. الحمدلله، وصل رجال الإطفاء بسرعة ووضعونا في مراكب. كان الوضع أشبه بكابوس".

وأُجلي أشخاص آخرون على متن مروحيات. 

وتضررت منازل ما مجموعه 3713 شخصًا وأُجلي 697 شخصًا من مناطق معرضة للخطر إثر مرور الإعصار بين الخميس والجمعة.

وتفقد حاكم الولاية إدواردو ليتي السبت بمروحية أكثر المناطق تضررا.

في كارا حوّل مركز اجتماعي إلى نزل لاستقبال مئات المتضررين.

وقال ليتي في بيان الحكومة "الوضع في كارا يثير قلقنا الشديد. من الأهمية بمكان أن نتمكن من (..) مسح المناطق المتضررة الرئيسية بسرعة وتحديد تلك التي تحتاج إلى مساعدة".

وأوضح أن فرق الاغاثة في الولاية ساعدت حتى الآن 2400 شخص في المناطق المتضررة من الاعصار.

وأكد ليتي "هدفنا الرئيسي هو أولا حماية الأرواح وانقاذها فضلا عن إغاثة الأشخاص المعزولين وتحديد مكان تواجد المفقودين ومساعدة العائلات".

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