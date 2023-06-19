اصابة عشرة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين

وقد اشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" الى ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

الى ذلك قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لـ "وفا"، إن عشرة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهما إثنان بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الاصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.

كما دمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من مخيم جنين.