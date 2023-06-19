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عربي و دولي
وسائل إعلام العدو: إصابة 5 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بكمين في جنين
2023-06-19 | 01:18
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وسائل إعلام العدو: إصابة 5 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بكمين في جنين
وسائل إعلام العدو: إصابة 5 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بكمين في جنين
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وسائل إعلام العدو: إصابة 5 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بكمين في جنين
عربي و دولي
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وزارة الصحة الفلسطينية: 18 إصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين
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