الخارجية القطرية : قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

قالت وزارة الخارجية القطرية إن قطر والإمارات العربية المتحدة اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتبارا من اليوم .
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TkM52b6xSA
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023
قالت وزارة الخارجية القطرية إن قطر والإمارات العربية المتحدة اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتبارا من اليوم .
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TkM52b6xSA
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TkM52b6xSA