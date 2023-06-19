بالفيديو - مروحيات الاحتلال تقصف أهدافاً في مخيم جنين للمرة الأولى منذ 20 عاماً وأنباء عن وقوع إصابات

تغطية صحفية: "طائرات مروحية إسرائيلية تقصف أهدافًا في مخيم جنين وأنباء عن إصابات في المكان المستهدف". pic.twitter.com/f02Wg9Knst
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 19, 2023
تغطية صحفية: "طائرات مروحية إسرائيلية تقصف أهدافًا في مخيم جنين وأنباء عن إصابات في المكان المستهدف". pic.twitter.com/f02Wg9Knst
تغطية صحفية: "لأول مرة منذ 20 سنة.. طائرات مروحية إسرائيلية تقصف أهدافًا في مخيم جنين وأنباء عن إصابات في المكان المستهدف". pic.twitter.com/eeZ6xFNtHR
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 19, 2023
تغطية صحفية: "لأول مرة منذ 20 سنة.. طائرات مروحية إسرائيلية تقصف أهدافًا في مخيم جنين وأنباء عن إصابات في المكان المستهدف". pic.twitter.com/eeZ6xFNtHR
عاجل| تغطية صحفية: قصف صاروخي من الاحتلال على جنين. pic.twitter.com/HdcXVzgfn5
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 19, 2023
عاجل| تغطية صحفية: قصف صاروخي من الاحتلال على جنين. pic.twitter.com/HdcXVzgfn5