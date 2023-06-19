بالفيديو - لحظة وقوع التفجير الذي استهدف آلية تقل جنوداً لقوات الاحتلال في جنين

اصيب 6 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيليين في كمين نصبه المقاومون الفلسطينيون في جنين، بحسب ما اعلنت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي ، التي اشارت الى ان اصابة بعضهم خطرة.

وقد اصيب جنود الاحتلال إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين، وادى الكمين الى إعطاب آلية العدو بعد تفجير مقاومين فلسطينيين عبوات في أطراف المدينة.

وفي السياق قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إن عناصرها اشتبكوا مع قوات خاصة للاحتلال تم اكتشافها في منطقة الجابريات بمخيم جنين.