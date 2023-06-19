بلغت مئات الملايين.. تعرف على تعهدات الدول بمساعدة السودان

تعهدت دول ومنظمات دولية، خلال مؤتمر المانحين اليوم الإثنين، بتقديم ملايين الدولارات لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان.

ويعقد مؤتمر المانحين للسودان رفيع المستوى 2023م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ”اوتشا“، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

أميركا

قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، إن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم مساعدات إضافية قدرها 171 مليون دولار للسودان.



الاتحاد الأوروبي

تعهد الاتحاد الأوروبي في بيان بتقديم 190 مليون يورو مساعدات إنسانية وتنموية إلى السودان.



قطر

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "إن قطر تتعهد بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 50 مليون دولار".



ألمانيا

تعهدت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية، كاتيا كول، بتقديم مساعدات إنسانية للسودان والمنطقة بقيمة 200 مليون يورو حتى عام 2024.



الأمم المتحدة

قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إنه "سيخصص 22 مليون دولار إضافية للاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية في السودان".

