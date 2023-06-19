مقتل حارس أمن طعناً أمام السفارة البرازيلية في تونس

وقالت الوزارة في بيان، إنّ حارس الأمن "تعرّض للطعن بآلة حادّة من قبل شخص أثناء التحرّي معه حول أسباب تواجده بمحيط السفارة".

وأصيب الحارس بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية لوكالة فرانس برس.

وأضاف المتحدّث "هذا عمل إجرامي لا علاقة له بالإرهاب"، مشيراً إلى "أنّ المهاجم يعاني من اضطرابات عقلية".

وتمّ القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في "ساقه"، وفقاً للمصدر ذاته.

ونُقل المهاجم الذي لم يتمّ الكشف عن هويته إلى المستشفى.