القومي حيا بطولة ابناء جنين: المقاومة على أتم الجهوزية لخوض معارك تحرير فلسطين

ورأى عميد الإعلام معن حمية أن "تصدي المقاومين البطولي لقوات الإحتلال ودحرها مهزومة بعد مواجهات شرسة، يؤكد أن أبناء شعبنا المقاوم داخل فلسطين مستمرون في تطوير عملهم المقاوم بفاعلية كبيرة، رغم الحصار المطبق الذي تمارسه قوات العدو".أضاف: "إن المواجهة التي حصلت اليوم في جنين، هي واحدة من جولات المواجهة المستمرة بين أبناء شعبنا المقاوم وقوات الإحتلال الصهيوني، وفي هذه الجولة أكدت المقاومة الفلسطينية أنها على أتم الجهوزية لخوض المعارك الظافرة على طريق تحرير فلسطين".وختم: "إن دماء الشهداء الأبرار وبطولات المقاومين هي امتداد لسلسلة بطولات زخر بها تاريخ مقاومتنا ضد الإحتلال والعدوان، فتحية للشهداء الذين يبذلون الدماء الزكية، ولكل المقاومين الأبطال والشفاء للجرحى والمصابين".