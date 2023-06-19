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عربي و دولي

الجيش السوداني: قوات الدعم خرقت الهدنة وهاجمت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور

2023-06-19 | 15:58
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الجيش السوداني: قوات الدعم خرقت الهدنة وهاجمت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور
الجيش السوداني: قوات الدعم خرقت الهدنة وهاجمت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور
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الجيش السوداني: قوات الدعم خرقت الهدنة وهاجمت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور

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