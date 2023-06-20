وفد سوريا لمباحثات أستانا: انسحاب تركيا من أراضينا هو المدخل الوحيد لتطبيع العلاقات

تركي الحسن لـ"#الرئيس": نحن مع استعادة العلاقات فلا يمكن أن نبقى على عداوة إلى الأبد مع تركيا إلا أن هناك حق لسوريا يجب أن تحصل عليه ويجب أن يتبنى أردوغان جدولة انسحاب قواته لإعادة العلاقات