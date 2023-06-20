أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان على جنين إلى ستة، فيما يواصل العشرات تلقي العلاج بينها 18 حالة تتراوح بين خطيرة وحرجة.

وقالت وزارة الصحة إن أمجد الجعص "45 عاما" استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس الاثنين في جنين.

والتحق أمجد بنجله وسيم الجعص "22 عاما" والذي استشهد في كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال العدوان على جنين ومخيمها، حيث استهشد في حينه 10 فلسطينيين.

وارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى ستة شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالة خطرة.

والشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة "21 عاما" من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر "15 عاما"، وقسام فيصل أبو سرية "29 عاما"، وقيس مجدي عادل جبارين "21 عاما"، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بطائرات "أباتشي"، قد اقتحمت، فجر الإثنين، مدينة جنين ومخيمها، في عدوان استمر أكثر من تسع ساعات أصيب فيه 7 جنود إسرائيليين في كمين محكم للمقاومة.

وشهدت جنين ومخيمها، اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، التي استدعت "الأباتشي" وقامت بقصف مجموعة من المواطنين لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية.

ونشرت سرايا القدس - كتيبة جنين، مشاهد جديدة لتفجير ناقلة جند بعبوة محلية، أسفر عنه إصابة سبع جنود إسرائيليين.

ويظهر مقطع الفيديو، قوة الانفجار الذي أصاب الآلية الإسرائيلية المصفحة، وتسبب بإعطابها.

وذكر مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، أن خمسة من الجنود الذين أصيبوا في كمين جنين ما زالوا يتلقون العلاج.

وذكرت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان، أن الكمين أدى لإعطاب عدد من الآليات وخروج بعضها عن الخدمة.

وأشار البيان إلى أنه خلال أكثر 8 ساعات استطاع المقاومون تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة في آليات العدو وإعطاب أكثر من 5 آليات وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر.

وجاء في البيان: " تمكنا من خوض اشتباكات متفرقة على عدة محاور مع قوات العدو وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفها".

وأضاف: "هذه الملحمة البطولية التي سطرها مقاتلونا ضد العدو الغاشم، هي وفاء منا لأبناء شعبنا وللشهداء".

كما أعلنت كتائب القسام في مدينة جنين الغربية أنها تصدت، لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة أحياء في المدينة جنين ومحيط مخيمها.

وقالت الكتائب في بيان، إن "مجاهديها استهدفوا آليات وأرتال وجنود الاحتلال بوابل مكثف العبوات المتفجرة".

وأضافت أنها استهدفت طيران الاحتلال المروحي بزخات كثيفة من الرصاص، حيث اعترف الاحتلال لاحقا بإصابة إحدى طائراته المروحية.