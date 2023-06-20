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عربي و دولي

في الأردن.. مقتل طيار إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية

2023-06-20 | 02:45
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في الأردن.. مقتل طيار إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية
في الأردن.. مقتل طيار إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية

كشف مصدر عسكري أردني مسؤول أن طيارا برتبة رائد قتل جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية من طراز "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الأردني.
وقال المصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن "الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي استشهد إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين".
وكانت طائرة مروحية عسكرية أردنية سقطت أمس الاثنين في أرض مفتوحة قرب منطقة أبو نصير في العاصمة الأردنية عمّان.
وأظهر مقطع فيديو مصور الطائرة أثناء سقوطها وارتطامها بالأرض، في حين لم يتبين بعد أسباب سقوطها.
 وأشارت التقارير إلى أنه كان على متن المروحية طياران، "تعرضا للإصابة جراء سقوط المروحية، وتم اسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى المدينة الطبية التابع للقوات المسلحة".
وتداول الأردنيون مقاطع فيديو للحظة سقوط الطائرة ولحظات إخلاء المصابين وسط تجمهر كبير من أهالي المنطقة.
وأمس الاثنين، صدر بيان عن القوات المسلحة الأردنية أشار إلى تحطم الطائرة المروحية أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.
وبين المصدر أنه نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.
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الأردن..

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