عبد اللهيان يصل إلى الدوحة في زيارة مفاجئة لبحث قضايا إقليمية ودولية

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث قضايا إقليمية ودولية، بحسب إعلام إيراني.

وذكرت قناة العالم الإيرانية، أن عبد اللهيان وصل فجر اليوم على رأس وفد دبلوماسي للقاء كبار المسؤولين القطريين والتباحث معهم.

وقالت وكالة أنباء “إرنا” المحلية الرسمية، إن “زيارة الوزير أميرعبد اللهيان إلى قطر تأتي تلبية لدعوة من نظيره القطري (محمد بن عبد الرحمن آل ثاني)”.

وأوضحت أن من “أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال وزير الخارجية في قطر، إجراء المحادثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة”.





فيما لم يصدر تعليق رسمي قطري بخصوص زيارة عبد اللهيان.

والأسبوع الماضي، زار محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، دولة قطر بهدف تعزيز التعاون والمشاورات النقدية والمصرفية والاقتصادية، والتقى وتحدث مع السلطات المصرفية في هذا البلد.

وبعد قطر سيتوجه الوزير عبد اللهيان إلى مسقط للتشاور مع السلطات العمانية، بحسب المصدر نفسه.