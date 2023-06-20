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معلومات "الجديد": الوزير وليد نصار سيتقدم بشكوى قدح وذم بحق وزير الاقتصاد أمين سلام اذا ما لم يتقدم الاخير باعتذار في جلسة مجلس الوزراء غدا
معلومات "الجديد": بناءً على تكليف وزير السياحة تفويض الجهاز الاداري لمتابعة مشاركة لبنان بإكسبو قطر وقع المديرين العامين لوزارتي الاقتصاد والزراعة العقد بين البلدين
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وكالة "كونا": مجلس الأمة الكويتي ينتخب النائب أحمد السعدون رئيسا له بالتزكية
2023-06-20 | 06:02
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وكالة "كونا": مجلس الأمة الكويتي ينتخب النائب أحمد السعدون رئيسا له بالتزكية
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