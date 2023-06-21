رصد "طرقات" تحت الماء خلال البحث عن الغواصة المختفية قرب حطام تايتانيك

رصد جهاز سونار صوت "طرقات" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية الصغيرة التي فقدت قرب حطام سفينة "تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام أميركية .

الى ذلك أكد خفر السواحل الأميركيون أن جهاز سونار رصد "أصواتا تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص.

وأورد خفر السواحل في حسابهم على تويتر أن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات"، مضيفين أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة".