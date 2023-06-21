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عربي و دولي

بايدن يصف الرئيس الصيني بـ "الديكتاتور"

2023-06-21 | 02:00
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بايدن يصف الرئيس الصيني بـ &quot;الديكتاتور&quot;
بايدن يصف الرئيس الصيني بـ "الديكتاتور"

ساوى الرئيس الأميركي جو بايدن بين نظيره الصيني شي جينبينغ والزعماء "الديكتاتوريين" وذلك في كلمة له خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديموقراطي بحضور الصحافة.

ساوى الرئيس الأميركي جو بايدن بين نظيره الصيني شي جينبينغ والزعماء "الديكتاتوريين" وذلك في كلمة له خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديموقراطي بحضور الصحافة.

وقال بايدن للمشاركين في الحفل الذي أقيم في شمال كاليفورنيا ، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية ، إن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في شباط يعتقد انه للتجسس أغضبت الرئيس الصيني.

وأضاف الرئيس الأميركي "السبب الذي جعل شي جينبينغ  يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك".

وتابع "أنا أتحدث بجدية. هذا هو الإحراج الكبير للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث".

وأشار بايدن إلى أن المنطاد "لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان (...) وهو (شي) لم يكن يعلم عنه شيئا"، متابعا "عندما تم إسقاطه، شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك".

كما قلل بايدن البالغ 80 عاما والذي ترشح لولاية رئاسية ثانية من المخاوف بشأن العملاق الآسيوي، قائلا للمانحين إن "الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية".

وتأتي تصريحات بايدن عقب زيارة قام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل أيام الى بكين في محاولة لخفض التوتر بين البلدين .

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جو بايدن

شي جينبينغ

الصين

انتوني بلينكن

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