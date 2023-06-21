16 إصابة منهم 7 في حالة حرجة جدا جراء انفجار للغاز في باريس

أقر مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية ال53 المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي)، والتي أعدتها المملكة الأردنية الهاشمية بتكليف من مجلس وزراء الإعلام العرب.
قدمت ابنة مواطن إيراني-ألماني شكوى ضد 8 مسؤولين إيرانيين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" بعد أن حكمت السلطات في طهران على والدها جمشيد شارمهد بالاعدام.
أسفر انفجار وحريق كبير في وسط باريس الأربعاء، عن إصابة 24 شخصاً بجروح، بينهم أربعة في حالة خطرة، بينما انهار مبنيان، حسبما أفادت الشرطة.