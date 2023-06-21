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عربي و دولي

شكوى في ألمانيا ضد ثمانية مسؤولين إيرانيين

2023-06-21 | 13:40
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شكوى في ألمانيا ضد ثمانية مسؤولين إيرانيين
شكوى في ألمانيا ضد ثمانية مسؤولين إيرانيين

قدمت ابنة مواطن إيراني-ألماني شكوى ضد 8 مسؤولين إيرانيين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" بعد أن حكمت السلطات في طهران على والدها جمشيد شارمهد بالاعدام.

تتهم الشكوى التي قُدّمت للنيابة الفدرالية الألمانية في كارلسروه أعضاء رفيعي المستوى في القضاء الإيراني وأجهزة الاستخبارات باحتجاز شارمهد بشكل غير قانوني وتعذيبه بالإضافة إلى حرمانه من محاكمة عادلة.

أكدت غازيل شارمهد عبر تقنية الاتصال المرئي من الولايات المتحدة "لثلاث سنوات، لا أحد يعلم أين والدي. لم اتواصل معه منذ عامين" مشيرة "لا اعلم إن كان سينجو".

من جانبه، أكد فولفغانغ كاليك رئيس مجموعة حقوق الانسان التي رفعت القضية بالتعاون مع شارمهد إن "هدف هذه الاتهامات هو إظهار أن إيران ترتكب جرائم ضد الانسانية".

واضاف "نأمل أن تؤدي هذه الاتهامات إلى فتح تحقيق قضائي في اعتقال جمشيد شارمهد".

ويطبق مكتب النيابة الفدرالية في كارلسروه مبدأ الولاية القضائية العالمية- ما يعني أن بإمكانه ملاحقة أشخاص بارتكاب جرائم خطرة للغاية بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية حتى لو ارتكبت في دولة مختلفة.

وحُكم على المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في آب/أغسطس 2020، بالإعدام لتورطه المفترض في اعتداء إرهابي على مسجد في العام 2008 في شيراز ادى إلى مقتل 14 شخصا.

أدانت المانيا الحكم بالإعدام بحق شارمهد مؤكدة أنه "غير مقبول".

وتحتجز إيران أكثر من عشرة من حاملي جوازات السفر الأجنبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضا فيما لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.
 
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