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عربي و دولي

القوات الأوكرانية تقصف الجسور بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم

2023-06-22 | 01:28
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القوات الأوكرانية تقصف الجسور بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم
القوات الأوكرانية تقصف الجسور بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم



أعلن القائم بأعمال محافظ مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو أن القوات الأوكرانية استهدفت الجسور التي تربط بين مقاطعة خيرسون، وشبه جزيرة القرم الروسية،  وفق وكالة "نوفوستي" .

وقال: "نفذ نظام كييف الإجرامي قصفا بربريا لمواقع مدنية بينها الجسور على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم بالقرب من تشونغار".

أضاف :"أنه وفقا للبيانات الأولية، تم الاستهداف بصواريخ ستورم شادو البريطانية ما أدى إلى تضرر الطريق الرابط بين خيرسون والقرم دون وقوع إصابات بين المدنيين".

ولفت  إلى أن "إرهابيي كييف يريدون ترهيب سكان خيرسون، وبث الذعر بين المدنيين، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك. قادرون على إصلاح الجسور بسرعة، وستتم استعادة حركة المرور عبر الجسور بسرعة".
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