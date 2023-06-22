ارتفاع حصيلة مصابي انفجار باريس إلى 37

ارتفعت حصيلة إصابات الانفجار الناجم حسب المعلومات الأولية عن تسرب للغاز في أحد مباني العاصمة الفرنسية باريس إلى 37 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين، كما ذكرت وكالة "رويترز" .

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في مؤتمر صحافي من موقع الحادث في الدائرة الخامسة في المدينة: "إن حصيلة إصابات الانفجار في باريس وصلت إلى 37"، مؤكدا أن "4 من المصابين في حالة حرجة".



ورجح فقدان اثنين آخرين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه "لم يكن هناك تحذير مسبق قبل الانفجار، وسببه لا يزال مجهولا".



وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح صحافي، عن تعاطفه مع الجرحى والمفقودين.



وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم قطع إمدادات الغاز في الحي الذي وقع فيه الانفجار تماما.



ودمر الانفجار واجهة مبنى يضم مدرسة التصميم التابعة لأكاديمية باريس الأميركية.



وقال مكتب المدعي العام في باريس :"إن من السابق لأوانه تحديد سبب الانفجار".