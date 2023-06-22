المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: حققنا هدف تخصيص مئة مليار دولار للبلدان الفقيرة

ارتفعت حصيلة إصابات الانفجار الناجم حسب المعلومات الأولية عن تسرب للغاز في أحد مباني العاصمة الفرنسية باريس إلى 37 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين، كما ذكرت وكالة "رويترز" .
ساعات جديدة من القصف العنيف هزت الخرطوم، اليوم الخميس، بعد يوم على انتهاء الهدنة القصيرة التي دامت 72 ساعة، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو.
رفض الكرملين تأكيدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية تستعد لهجوم على محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو يتضمن التسبب بتسرب إشعاعي.