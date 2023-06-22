المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: حققنا هدف تخصيص مئة مليار دولار للبلدان الفقيرة

ساعات جديدة من القصف العنيف هزت الخرطوم، اليوم الخميس، بعد يوم على انتهاء الهدنة القصيرة التي دامت 72 ساعة، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو.