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عربي و دولي

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: حققنا هدف تخصيص مئة مليار دولار للبلدان الفقيرة

2023-06-22 | 07:11
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المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: حققنا هدف تخصيص مئة مليار دولار للبلدان الفقيرة
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: حققنا هدف تخصيص مئة مليار دولار للبلدان الفقيرة
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المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: حققنا هدف تخصيص مئة مليار دولار للبلدان الفقيرة

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ارتفاع حصيلة مصابي انفجار باريس إلى 37

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ارتفاع حصيلة مصابي انفجار باريس إلى 37
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06:41

ارتفاع حصيلة مصابي انفجار باريس إلى 37

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06:41

ارتفاع حصيلة مصابي انفجار باريس إلى 37

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