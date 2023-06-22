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عربي و دولي

في ختام جولته الخليجية.. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن "أخبار سارة"!

2023-06-22 | 14:40
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في ختام جولته الخليجية.. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن &quot;أخبار سارة&quot;!
في ختام جولته الخليجية.. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن "أخبار سارة"!

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في ختام جولته على الدول الخليجية الأربع، أن في "جعبته أخبارا جيدة للشعب فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري"، بحسب "روسيا اليوم".

 
وقال الوزير عبد اللهيان للصحافيين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "لقد أتاح التعاون بين إيران ودول جنوب الخليج فصلا جديدا في العلاقات مع المنطقة، ونحن في كل دولة منها نضع القضايا الثنائية على جدول أعمالنا".
 
وأضاف: "لقد بحثنا وتبادلنا الآراء في كل من هذه الدول فيما يتعلق بإزالة المعوقات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والسياحة والتعاون العلمي والتكنولوجي وغيرها من القضايا التي تهم الجانبين".
 
وأردف: "في الوقت نفسه، وضعنا متابعة اتفاقيات الرئيس الإيراني مع قطر وسلطنة عمان على جدول أعمال الرحلتين الأوليين"
 
وشدد على أن "موضوع الدبلوماسية البرلمانية كان أيضا على جدول الأعمال خلال هذه الجولة"، وقال: "من بين القضايا التي أثرناها مع كبار المسؤولين في هذه الدول الأربع، قضية الإيرانيين الذين يعيشون في هذه الدول، لأن هناك بعض المشاكل المتعلقة بأنشطة الإيرانيين في هذه الدول، مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة".
 
وتابع في هذا الجانب: "اتفقنا على أن هذه المشاكل يجب أن تُحل بسرعة من خلال تشكيل لجنة قنصلية، وضرورة الاستثمار اللازم لقدرات الإيرانيين من أجل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين".
 
وكشف أنه فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي بين دول منطقة الخليج، "تمت الإشارة إلى خطة إنشاء منتدى للحوار والتعاون الإقليمي، ورحبت بها الدول الأربع التي قمنا بزيارتها".
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