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عربي و دولي

الولايات المتحدة تكشف سبب غرق الغواصة "تيتان".. والشركة المشغلة "تنعى الركاب"!

2023-06-22 | 15:34
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الولايات المتحدة تكشف سبب غرق الغواصة &quot;تيتان&quot;.. والشركة المشغلة &quot;تنعى الركاب&quot;!
الولايات المتحدة تكشف سبب غرق الغواصة "تيتان".. والشركة المشغلة "تنعى الركاب"!

أعلن خفر السواحل الأميركي الخميس خلال مؤتمر صحافي من بوسطن إن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام "تيتانيك" تشير إلى وقوع "انفجار داخلي كارثي".

وقال الأميرال جون موغير بعيد إعلان نبأ وفاة الركاب الخمسة إن "موقع الحطام يتفق مع انفجار داخلي كارثي للغواصة".

من جهتها، رجّحت الشركة المشغلة للغواصة التي فقدت على مقربة من حطام "تايتانيك" الخميس  بأن الركاب الذين كانوا على متنها "لقوا حتفهم بكل أسف".

وقالت "أوشنغيت" في بيان "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية، نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم".
 
الولايات المتحدة تكشف سبب غرق الغواصة "تيتان".. والشركة المشغلة "تنعى الركاب"!

عربي و دولي

الغواصة تيتان

مصير الغواصة تيتان

أوشنغيت

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"أكثر غضبا وخطورة".. تحليل للغة جسد بوتين بعد تمرد فاغنر
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16:07

"أكثر غضبا وخطورة".. تحليل للغة جسد بوتين بعد تمرد فاغنر

خطفت الكلمة، التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في خضم "تمرد فاغنر"، أنظار الخبراء في التواصل ولغة الجسد.
وأعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

16:07

"أكثر غضبا وخطورة".. تحليل للغة جسد بوتين بعد تمرد فاغنر

خطفت الكلمة، التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في خضم "تمرد فاغنر"، أنظار الخبراء في التواصل ولغة الجسد.
وأعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

الكرملين يحدد مصير قائد "فاغنر"
15:56

الكرملين يحدد مصير قائد "فاغنر"

أعلن الكرملين، مساء السبت، أن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجن، سينتقل إلى بيلاروسيا، ضمن اتفاق التسوية التي تم التوصل إليه بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

15:56

الكرملين يحدد مصير قائد "فاغنر"

أعلن الكرملين، مساء السبت، أن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجن، سينتقل إلى بيلاروسيا، ضمن اتفاق التسوية التي تم التوصل إليه بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

قائد فاغنر وافق على تهدئة الوضع في روسيا
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13:48

قائد فاغنر وافق على تهدئة الوضع في روسيا

قال مكتب رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، يوم السبت، إنه توسط في اتفاق مع يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر الروسية الذي وافق على تهدئة الوضع.

13:48

قائد فاغنر وافق على تهدئة الوضع في روسيا

قال مكتب رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، يوم السبت، إنه توسط في اتفاق مع يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر الروسية الذي وافق على تهدئة الوضع.

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