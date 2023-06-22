الولايات المتحدة تكشف سبب غرق الغواصة "تيتان".. والشركة المشغلة "تنعى الركاب"!

أعلن خفر السواحل الأميركي الخميس خلال مؤتمر صحافي من بوسطن إن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام "تيتانيك" تشير إلى وقوع "انفجار داخلي كارثي".وقال الأميرال جون موغير بعيد إعلان نبأ وفاة الركاب الخمسة إن "موقع الحطام يتفق مع انفجار داخلي كارثي للغواصة".من جهتها، رجّحت الشركة المشغلة للغواصة التي فقدت على مقربة من حطام "تايتانيك" الخميس بأن الركاب الذين كانوا على متنها "لقوا حتفهم بكل أسف".وقالت "أوشنغيت" في بيان "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية، نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم".