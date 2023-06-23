روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة صنع "قنبلة قذرة"

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أنها أحبطت محاولة لنقل عبوة تحتوي على مادة مشعة شديدة الخطورة يصل وزنها إلى كيلوغرام واحد، كانت في طريقها للاستخدام في «صناعة قنبلة قذرة».

وأفادت دائرة المعلومات في الجهاز بأن عناصر الأمن ألقوا القبض بالتعاون مع وحدات وزارة الداخلية على 5 أشخاص دبروا خطة لنقل العبوة التي تحتوي على مادة «سيزيوم 137» إلى خارج البلاد. وقالت إنه «تم اعتقالهم متلبسين في المرحلة الأخيرة من الخطة».

ووفقاً للمعطيات التي كشفها الأمن الفيدرالي فقد «سارت المجموعة الإجرامية خطوات لاقتناء المادة المشعة، ووضعت خطة لتهريبها إلى خارج البلاد، لاستخدامها في أعمال تضر بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في مقابل مادي بلغت قيمته 3.5 مليون دولار». وأفاد البيان بأن المجموعة «نشطت بناء على اتفاق مع زبون أجنبي».

وأفاد الجهاز الأمني الروسي بأن لديه معلومات تؤكد أن «العصابة نفذت مخططها بتنسيق مع مواطن من أوكرانيا». وزادت أن الهدف تمثل في استخدام العبوة المشعة لصناعة قنبلة قذرة ثم استخدامها بهدف توجيه أصابع الاتهام لروسيا والسعي لتشويه سمعتها.

ولم توضح الهيئة تفاصيل عن المرحلة التي تم فيها كشف المخطط، وما إذا كانت الأجهزة الروسية سهلت للمجموعة الحصول على المواد المشعة من أجل تنفيذ عملية الاعتقال أثناء تلبسها بمحاولة تهريبها عبر أحد المنافذ الحدودية إلى خارج البلاد. أيضاً لم تكشف تفاصيل عن الجهة التي قامت المجموعة بـ«شراء» المادة المشعة منها.

لكن الأمن الفيدرالي أشار في المقابل إلى أنه «فتح قضية جنائية ضد المعتقلين بتهمة التعامل غير المشروع مع مواد مشعة والتحضير لتهريبها». وزاد أن «المشتبه بهم معتقلون حالياً ويخضعون للاستجواب وبدأوا يدلون باعترافات».

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية أن النظائر المشعة «سيزيوم 137» تُستخدم طبياً في الكشف عن عيوب أشعة جاما، وتدخل في تركيب مجمعات الفحص ومعدات القياس، وكذلك في التعقيم الإشعاعي للمنتجات الغذائية والأدوية والأدوية، وفي العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام الخبيثة.

وقالت إن المادة هي «أحد النويدات المشعة الرئيسية المكونة للجرعات، وتنتج عن انشطار اليورانيوم والبلوتونيوم، ما يشكل خطراً كبيراً عندما تدخل جسم الإنسان»، مضيفة أنه «وفقاً للخبراء، يمكن استخدام (سيزيوم 137) حشوةً لقنبلة قذرة».

وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي اتهم كييف قبل أيام، بتنشيط برامج لصناعة ما وُصف بأنه «قنبلة نووية قذرة». وأفاد الجهاز في بيان بأنه «تلقى معلومات حول قرار هيئة التفتيش الحكومية للرقابة النووية في أوكرانيا بإرسال دفعة من الوقود المشع من محطة (روفنو) الذرية لإعادة معالجته».

وقال مدير الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين إنه «ظهرت في الآونة الأخيرة معلومات تشير إلى أن كييف ربما تواصل العمل على صنع قنبلة نووية قذرة»، وهي ذخيرة محشوة بالمتفجرات والمواد المشعة، يؤدي انفجارها إلى التلوث الإشعاعي لمنطقة شاسعة.

ووفقاً لبيان المسؤول الأمني فإن «أوكرانيا ادعت أنه تم نقل حاويتين خاصتين إلى موقع تخزين الوقود النووي المستهلك في تشيرنوبيل. لكن الجانب الأوكراني لم يخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك»، ورأى ناريشكين أن هذا الوقود من محطة روفنو في غرب أوكرانيا «تم إرساله في واقع الأمر لإعادة المعالجة».

وشددت الاستخبارات الروسية على أن الاستخدام المحتمل لـ«قنبلة نووية قذرة» من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا «سوف تكون له عواقب وخيمة على حياة وصحة جميع السكان وعلى المنظومة البيئية في أوروبا الشرقية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود.

وكرر الجهاز الأمني الروسي تحذيرات مماثلة مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، وأعرب عن «أمل بأن تولي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ومؤسسات (الاتحاد الأوروبي) المعنية الانتباه إلى إجراءات كييف وتعزيز الرقابة التدخلية، على أي نشاط لنظام كييف في المجال النووي، وخاصة في محطة روفنو للطاقة النووية ومنطقة تشيرنوبيل المعزولة».

لكن مفتشي الوكالة الدولية زاروا محطة «روفنو» في أبريل (نيسان) الماضي، ولم يبدوا أي ملاحظات تفيد بوجود انتهاكات لتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقبل أيام، أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أن قيادة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنشأت وحدة منفصلة مزودة بطائرات خفيفة لتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا، مشيرة إلى أن من مهام الوحدة المذكورة تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مادة متفجرة تحتوي على عناصر مشعة. وأفاد مصدر في الجهاز الأمني بأن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية «تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بما في ذلك باستخدام (قنبلة قذرة)».

وقال المصدر: «خلال التحقيق في عملية التخريب التي تم التخطيط لتنفيذها في مايو (أيار) الماضي، وتضمنت محاولة تفجير طائرات بعيدة المدى في مطار سيفيرني بمقاطعة إيفانوفو الروسية، علمت المخابرات أن مديرية الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية تخطط لارتكاب عمل إرهابي في روسيا باستخدام ما يُسمى بالقنبلة القذرة». ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها، لتنفيذ هذه الخطط قام كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بتشكيل في هذه المديرية الفرع الثالث، الذي يضم مجموعات من الطائرات الخفيفة، ومهمتها تزويد مجموعات التخريب والاستطلاع الموجودة في روسيا بأسلحة الدمار، وكذلك توجيه الضربات بإلقاء قنابل على منشآت الوقود ومواقع البنية التحتية للطاقة».