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بالفيديو ـ هل قال ماكرون لمحمد بن سلمان "يا طويل العمر" ؟!

2023-06-23 | 06:56
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بالفيديو ـ هل قال ماكرون لمحمد بن سلمان &quot;يا طويل العمر&quot; ؟!
بالفيديو ـ هل قال ماكرون لمحمد بن سلمان "يا طويل العمر" ؟!

أثارت عبارة باللغة العربية خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان تفاعلا واسعا وسط تساؤلات حول من رددها.
وخلال اللقاء على هامش قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، سُمع صوت يقول "طويل العمر"، حيث اعتبر البعض أن ماكرون خاطب ولي العهد السعودي باللغة العربية لتبجيله، فيما اعتبر آخرون أن شخصا آخر من تفوه بها ليلفت انتباهه إلى قدوم الرئيس الفرنسي.
غير أن مقطعا مصورا لقناة الإخبارية السعودية أظهر أن ماكرون لم يحرك شفتيه لحظة سماع الصوت الذي أطلق العبارة، بينما كان واضحا قوله باللغة الإنجليزية: "كيف حالك؟".
ومصطلح "طويل العمر" أسلوب مهذب لمناداة الملوك والأمراء والرؤساء يتجسد معناه بشكل دعاء بإطالة عمر المنادى.
والأسبوع الماضي، وصل ولي العهد السعودي إلى فرنسا، حيث شارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030".
كما ترأس الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب وكالة الأنباء السعودية التي قالت إن القمة تناولت "مناقشة بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصافاً وشمولية لمكافحة عدم المساواة، وقضايا التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية".
 
 
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ماكرون . محمد بن سلمان

فرنسا

السعودية

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