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عربي و دولي

الاحتلال ينشر صورة قاتلة الجندي المصري محمد صلاح

2023-06-23 | 09:56
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الاحتلال ينشر صورة قاتلة الجندي المصري محمد صلاح
الاحتلال ينشر صورة قاتلة الجندي المصري محمد صلاح


أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن  سلطات الاحتلال نشرت صورة الجندية التي استهدفت الجندي المصري محمد صلاح إبراهيم خلال الاشتباك الذي وقع قبل أسبوعين على الحدود المصرية وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين على يد الجندي المصري.
الجندية التي لم تكشف إسرائيل عن كامل هويتها وعرفتها بـ “ن” قالت : “كانوا الثلاثة أعز أصدقائي الذين ساروا معي طوال الطريق، لقد كانوا من بين أفضل المقاتلين الذين عرفتهم”
وكانت الرقيب (ن) 19 عاما، أول من اكتشف الجندي المصري من خلال منظارها، في الكمين الذي أقامه لنفسه بعد ما قتل 3 جنود إسرائيليين، وحتى تلك اللحظة فتشت القوات الإسرائيلية في القطاع مرارا وتكرارا المنطقة وفشلت في العثور عليه، كما أصر المتعقبون على أن الآثار تعود إلى سيناء وأنه يجب “استكشاف” الحدث.
ورصدت (ن) خلال عمليات البحث الجندي المصري، حيث رأته من مسافة تزيد عن كيلومترين كنقطة سوداء مشبوهة على أرض الصحراء، ولم تدرك أنه كان شخصًا، لكنها قررت عدم تجاهل ما رأته وأبلغت قادتها بالعثور عليه، وتأكدت من وجوده بعد التقاط طائرة بدون طيار تتبعته ووجهت بقية القوات إلى النقطة.
الجندية) التي لم ينشر الجيش الإسرائيلي هويتها من أجل تجنب الانتقام منها أضافت: “قررت أن أضع نفسي في موقع مرتفع ومسيطر وبعد التعرف على الجندي المصري بالمنظار واصلت التحقيق فيما رأيته. وأبلغت بذلك على الفور إلى ضابط شرطة (ي) وظننت أنه مسلح رغم انها كانت منطقة بعيدة وبها العديد من المسافرين “.
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