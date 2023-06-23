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عربي و دولي

الأمن السعودي يوجه تحذيراً شديد اللهجة "لكل من يسيس مشهد الحج": أمن الحج خط أحمر!

2023-06-23 | 11:48
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الأمن السعودي يوجه تحذيراً شديد اللهجة &quot;لكل من يسيس مشهد الحج&quot;: أمن الحج خط أحمر!
الأمن السعودي يوجه تحذيراً شديد اللهجة "لكل من يسيس مشهد الحج": أمن الحج خط أحمر!

وجه أمن الدولة السعودي اليوم الجمعة رسالة شديدة اللهجة لكل من يسيس أو يخل بسير موسم الحج.

وفي التفاصيل، قال قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري خلال المؤتمر الصحافي لقيادات قوات أمن الحج في مكة: "نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد، مواطن أو مقيم أو وافدين من الخارج، هؤلاء ضيوف الرحمن ونحن نتعامل معهم ونرفعهم على كفوف الراحة".

وأضاف: "ولكن، متى ما تيقن أو توفرت معلومات عمن يريد الإخلال بالحج..ثقوا تماما أن القطاعات في رئاسة في أمن الدولة له بالمرصاد..أمن الحج خط أحمر..لن نرضى الوصول إليه، بل قبل (المساس به) الوصول إليه".

 
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