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عربي و دولي

الدفاع الروسية في رسالة لمقاتلي "فاغنر": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية ونهيب بكم التعقل

2023-06-24 | 02:24
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الدفاع الروسية في رسالة لمقاتلي &quot;فاغنر&quot;: تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية ونهيب بكم التعقل
الدفاع الروسية في رسالة لمقاتلي "فاغنر": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية ونهيب بكم التعقل

الدفاع الروسية في رسالة لمقاتلي "فاغنر": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية ونهيب بكم التعقل

خاطبت وزارة الدفاع الروسية مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة مشيرة إلى أنه "تم خداعهم وجرهم إلى مغامرة بريغوجين مؤسس فاغنر الإجرامية"، بحسب ما اشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وعرضت وزارة الدفاع على المقاتلين من "فاغنر" التخلي التواصل مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية أو وكالات إنفاذ القانون وضمان سلامة الجميع.

وقالت الوزارة، في بيان لها : "نناشد مقاتلي فرق "واغنر" الهجومية. لقد تم خداعكم وجركم إلى مغامرة بريغوجين الإجرامية والمشاركة في تمرد مسلح. لقد أدرك العديد من رفاقكم من عدة فرق خطأهم وطلبوا المساعدة في ضمان إمكانية العودة بأمان إلى أماكن انتشارهم الدائم. من جانبنا قدمنا المساعدة لجميع المقاتلين والقادة الذين تقدموا بطلبا ".

وأضافت الوزارة "نطلب منكم التحلي بالحكمة والاتصال بممثلي وزارة الدفاع الروسية أو وكالات إنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن. ونضمن سلامة الجميع".

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عربي و دولي

الدفاع الروسية

فاغنر

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