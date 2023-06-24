بالفيديو - إطلاق نار يستهدف حاجز قلنديا شمالي القدس والاحتلال يعترف بوقوع اصابات في صفوف جنوده

الى ذلك ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، إنّ "مسلحين يستقلون سيارة، أطلقوا النار اتجاه جنود إسرائيليين عند الحاجز، مما أدى إلى وقوع إصابات، ورد الجنود على مصدر النيران وقتلوا أحدهم".

كما اشارت "نجمة داوود الحمراء" الاسرائيلية الى نقل إصابتين في عملية إطلاق نار على معبر قلنديا احداهما خطيرة.

وقد نشر جيش الاحتلال صورةً لبندقية من نوع "أم -16"، قزاعما ان الشاب كان مسلحاً بها وأطلق منها النيران.

بدورها اشارت مواقع فلسطينية الى استشهاد شاب فلسطيني عند حاجز قلنديا بزعم قوات الاحتلال بانه إطلاق النار على جنوده .

وأظهرت مقاطع مصورة، تناقتلها مواقع فلسطينية، صراخ جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا، بعد تعرضهم لإطلاق نار كثيف.