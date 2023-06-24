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عربي و دولي

قديروف يعلن دعمه لبوتين: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحمايتها

2023-06-24 | 06:29
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قديروف يعلن دعمه لبوتين: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحمايتها
قديروف يعلن دعمه لبوتين: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحمايتها

قديروف يعلن دعمه لبوتين: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحمايتها

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف عن توجه مقاتلين من وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني في جمهورية الشيشان إلى "مناطق توتر".

وقال قديروف عبر "تلغرام"، بحسب ما اشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية : "مقاتلو وزارة الدفاع والحرس الروسي في جمهورية الشيشان غادروا إلى مناطق التوتر. سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحماية دولتها".

وأعرب قديروف عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناشد المقاتلين عدم الانجرار إلى الاستفزازات، مضيفا: "مهما كانت الأهداف التي يتحدثون عنها، ومهما كانت الوعود التي يعطونك إياها، فإن أمن الدولة وتماسك المجتمع الروسي هما فوق كل شيء في هذه اللحظة".

ونوه : "انظر كيف يستغل أعداؤنا في الغرب هذا الوضع. كم من التلفيق والكذب، وكم من النداءات الكاذبة التي تخيف مواطنينا، وتخلق خطر حدوث حالة مزعزعة للاستقرار. وهذه هي النتائج المتوقعة لتمرد وخيانة بريغوجين".

كما أعلن رئيس الشيشان استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة لقمع التمرد.

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