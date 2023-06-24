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عربي و دولي

زيلينسكي: "ضعف روسيا واضح" في خضم تمرد مجموعة فاغنر

2023-06-24 | 07:29
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زيلينسكي: &quot;ضعف روسيا واضح&quot; في خضم تمرد مجموعة فاغنر
زيلينسكي: "ضعف روسيا واضح" في خضم تمرد مجموعة فاغنر

زيلينسكي: "ضعف روسيا واضح" في خضم تمرد مجموعة فاغنر

 

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.

وفي تعليقه الأول على الأحداث الجارية في روسيا، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا".

وأكد "من الواضح أن أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين".

وقال "روسيا اختارت الدعاية لإخفاء ضعفها وحماقة حكومتها، والآن بلغت الفوضى حدا لم يعد بإمكان أحد أن يكذب بشأنها".

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يرسل مئات آلاف الأشخاص إلى الحرب ليتحصن أخيرا في منطقة موسكو للاحتماء من الذين سلحهم بنفسه".

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