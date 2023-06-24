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عربي و دولي

وول ستريت جورنال: لا نية لدى الإدارة الأميركية بالانخراط باحداث روسيا

2023-06-24 | 12:52
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وول ستريت جورنال: لا نية لدى الإدارة الأميركية بالانخراط باحداث روسيا
وول ستريت جورنال: لا نية لدى الإدارة الأميركية بالانخراط باحداث روسيا

نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخارجية الأميركية أوعزت لسفاراتها كافة، بضرورة التزام الصمت إزاء الأحداث الجارية في روسيا، "وأنه لا نية لدى الحكومة الأميركية للانخراط فيها".

وفي رسالة وجّهتها الخارجية إلى سفاراتها ليلا، طلبت منها عدم التواصل مع الدول المضيفة بشأن الأحداث الجارية في روسيا، موضحة أنه في حال تواصل المضيفون معها، فإنه في هذه الحالة يتوجب على السفارات نقل الرسالة التالية باسم الولايات المتحدة وهي أنها "تراقب تطورات الوضع عن كثب"، وأن "الولايات المتحدة لا نيّة عندها لإدخال نفسها في هذه المسألة".

وقال بيان الخارجية" "في ما يتعلق بالحكومات المضيفة، يجب على رؤساء البعثات الديبلوماسية وموظفي السفارات عدم إشراك مسؤولي الحكومة المضيفة بصورة استباقية ومن دون إذن مسبق من واشنطن". وأيضا: "يجب ألّا تقدّم هذه البعثات بشكل مباشر أي تصريحات صحفية".
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