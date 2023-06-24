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عربي و دولي

قائد فاغنر يقول إنه قبل مقترحا من بيلاروسيا لوقف تقدم قواته نحو موسكو

2023-06-24 | 13:27
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قائد فاغنر يقول إنه قبل مقترحا من بيلاروسيا لوقف تقدم قواته نحو موسكو
قائد فاغنر يقول إنه قبل مقترحا من بيلاروسيا لوقف تقدم قواته نحو موسكو

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قائد فاغنر يقول إنه قبل مقترحا من بيلاروسيا لوقف تقدم قواته نحو موسكو

عربي و دولي

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قائد "فاغنر" يعلن سيطرة قواته على روستوف جنوبي روسيا
تدابير أمنية مشددة في موسكو وعدة مناطق روسية بعد تهديدات قائد "فاغنر"

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