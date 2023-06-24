قائد فاغنر يقول إنه قبل مقترحا من بيلاروسيا لوقف تقدم قواته نحو موسكو

خطفت الكلمة، التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في خضم "تمرد فاغنر"، أنظار الخبراء في التواصل ولغة الجسد.وأعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.
أعلن الكرملين، مساء السبت، أن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجن، سينتقل إلى بيلاروسيا، ضمن اتفاق التسوية التي تم التوصل إليه بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
قال مكتب رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، يوم السبت، إنه توسط في اتفاق مع يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر الروسية الذي وافق على تهدئة الوضع.