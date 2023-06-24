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عربي و دولي

رئاسة بيلاروسيا: قائد مجموعة "فاغنر" قبِل اقتراح لوكاشينكو بوقف التحركات وتهدئة الوضع

2023-06-24 | 13:36
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رئاسة بيلاروسيا: قائد مجموعة &quot;فاغنر&quot; قبِل اقتراح لوكاشينكو بوقف التحركات وتهدئة الوضع
رئاسة بيلاروسيا: قائد مجموعة "فاغنر" قبِل اقتراح لوكاشينكو بوقف التحركات وتهدئة الوضع

أعلنت الخدمة الصحافيّة للرّئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنّ "الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين أطلع نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع مجموعة "فاغنر" العسكريّة الخاصّة. واتّفق الزّعيمان على العمل المشترك".

وأشارت إلى أنّ "رئيس بيلاروس قام بالاتّفاق مع رئيس روسيا، على إجراء محادثات مع رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين"، كاشفةً أنّ "المفاوضات مع بريغوجين استمرّت طوال اليوم. ونتيجة لها، تمّ التّوصّل إلى اتّفاقيّات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دمويّة على أراضي روسيا. وقبِل بريغوجين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد المسلّحين التّابعين لـ"فاغنر" على أراضي روسيا، واتّخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوتّرات".

وأوضحت أنّ "في الوقت الحالي، يوجد خيار مقبول ومريح تمامًا لحلّ الموقف، مطروح على الطاولة، مع ضمانات أمنيّة لمقاتلي "فاغنر".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السّبت، سيطرت قوّات مجموعة "فاغنر" على مقرّ المنطقة العسكريّة الجنوبيّة في مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف بوتين تلك التصرّفات بأنّها مغامرة إجراميّة وطعنة في ظهر روسيا وخيانة.
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رئاسة بيلاروسيا: قائد مجموعة "فاغنر" قبِل اقتراح لوكاشينكو بوقف التحركات وتهدئة الوضع

عربي و دولي

بيلاروسيا

لوكاشينكو

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الدفاع الروسية في رسالة لمقاتلي "فاغنر": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية ونهيب بكم التعقل
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