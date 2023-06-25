جيش الاحتلال يعزز قواته بكتائب إضافية في الضفة الغربية المحتلة

قرر جيش الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتائب عسكرية إضافية في ظل ورود إنذارات ساخنة حول إمكانية تنفيذ عملية في الفترة القريبة.

وذكر موقع "والا" العبري أن الجيش قرر الدفع بكتيبتين من لواء "الناحال" ولواء "جفعاتي"، وذلك على ضوء الإنذارات الساخنة حول العمليات.

وفي السياق، شن قادة جيش الاحتلال هجوماً على المستوطنين بعد الاعتداءات الأخيرة، مشددين على أن هذه الاعتداءات ستزيد من فرص تنفيذ المزيد من العمليات.

ونقل موقع "والا" عن مصادر عسكرية قولها إن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين على أمل تنفيذ عملية عسكرية من الجيش في شمال الضفة، بينما لا توجد نوايا حالياً لعملية من هذا النوع على حد تعبير المصادر.

بدوره، عقب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على تصريحات قادة الجيش، قائلاً إنها تصريحات انتقائية، متهماً الجيش بالتراجع أمام تظاهرات الدروز في الجولان ومهاجمة المستوطنين في الضفة.