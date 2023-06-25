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بعد انتهاء أزمة تمرد "فاغنر".. بوتين: أمنح أولوية قصوى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

2023-06-25 | 07:16
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بعد انتهاء أزمة تمرد &quot;فاغنر&quot;.. بوتين: أمنح أولوية قصوى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
بعد انتهاء أزمة تمرد "فاغنر".. بوتين: أمنح أولوية قصوى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يبدأ يومه وينهيه مركزا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك غداة أزمة تمرد مقاتلي فاغنر التي انتهت بتسوية.
ونقل التلفزيون الروسي الرسمي عن بوتين قوله: “أمنح أولوية قصوى “للعملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا وأبدأ يومي وأنهيه بهذا الأمر”.
وأضاف الرئيس الروسي أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مؤكدا أن روسيا “واثقة من أن جميع خططها ومهامها المتعلقة “بالعمليات العسكرية الخاصة” في أوكرانيا”.
وفي غضون 24 ساعة، اندلع تمرد مسلح قاده رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، لينتهي باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وينص على مغادرة بريغوجين، الذي حاول الإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا.
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