الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص.. والاحتلال يتهم إيران

2023-06-25 | 07:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص.. والاحتلال يتهم إيران
الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص.. والاحتلال يتهم إيران

زعمت وسائل الإعلام العبرية، أنه تم إحباط هجوم دبره الحرس الثوري الإيراني من أجل استهداف سياح إسرائيليين في قبرص. 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في خبر عاجل لها، أنه "تم  إحباط هجوم شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في البلاد، حيث وصلت المعلومات المتعلقة بالهجوم المخطط له إلى أجهزة المخابرات القبرصية، من بين أمور أخرى ، من "شركاء غربيين"؛ في إسرائيل والولايات المتحدة". 
وحول تفاصيل العملية، قالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن "أجهزة المخابرات في البلاد اعتقلت المشتبه بهم من خلال عملية منسقة مع "شركاء غربيين"؛ على ما يبدو الولايات المتحدة وإسرائيل". 
ونوهت "يديعوت"، إلى أن "المخابرات القبرصية راقبت عن كثب تحركات الخلية خلال الأشهر الماضية، وبالتالي أحبطت الهجوم الذي خططت له في شبكة من الإرهابيين كانت تعمل من الجانب التركي لقبرص في شمال البلاد، وأرسلت نشطاء من هناك إلى قبرص اليونانية". 
وأضافت: "راقبت أجهزة المخابرات بانتظام المشتبه به الرئيسي، وساعد ذلك في منع الهجوم، على الرغم من أن المشتبه به تمكن من الفرار، إلا أنه تم العثور على المعدات التي ربما استخدمها لتنفيذ الهجوم، واعتمادا على تطور التحقيق، فستنظر قبرص في إصدار مذكرة توقيف دولية ضد المشتبه به الرئيسي". 
وذكرت القناة العاشرة العبرية، أنه "بفضل العمل المشترك والإجراءات المنسقة لجهاز مخابرات إسرائيل بالتعاون مع وكالات المخابرات الغربية، على الأرجح الأمريكية والإسرائيلية، تم إحباط الهجوم". 
وأضافت: "تابعت المخابرات القبرصية عن كثب تصرفات مخططي الهجوم، الذين عملوا في جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال الأشهر الماضية، ومنعوا تنفيذ العملية". 
ولم يصدر عن الحرس الثوري الإيراني أي تعليق على ما أوردته الصحافة الإسرائيلية.
وهذه ثاني حادثة تتعلق بالحرس الثوري في قبرص خلال عامين، عندما تم اعتقال مواطن أذربيجاني يحمل جواز سفر روسي في البلاد، وكان يخطط أيضا لهجوم ضد أهداف إسرائيلية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، وكانت محاولة الاغتيال موجهة ضد رجال أعمال إسرائيليين ومنهم الملياردير تيدي ساغي، بحسب "يديعوت". 
مقالات ذات صلة
الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص.. والاحتلال يتهم إيران

عربي و دولي

قبرض

إيران

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"طباخ الريّس".. قائد فاغنر "المتمرد" رفيق درب بوتين !

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023